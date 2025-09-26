Pagelle Inter Juve Primavera | Merola è un crack assurdo Huli da tenere d’occhio Leone un treno inarrestabile e Finocchiaro… – VOTI

di Nicolò Corradino Pagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di campionato 202526. Pagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di campionato 202526. HULI 7 – Che bravo questo ragazzo. Incolpevole in occasione del gol subito dove era già riuscito a intervenire. Nel finale, si traveste da salvatore della patria con un intervento sulla linea che vale quanto un gol vittoria. Sicurezza. Ed è un classe 2008: segnatevelo. BAMBALLI 6.5 – Nella veste di braccetto di destra, sacrifica parte della sua consueta spinta offensiva in favore di una maggiore disciplina tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

