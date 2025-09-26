Padova fermati due giovani con hashish e coltello | accompagnati al CPR per il rimpatrio

Due giovani egiziani irregolari fermati a Padova per spaccio e porto d’armi: trovati con hashish e coltello, sono stati trasferiti al CPR per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

padova fermati due giovani con hashish e coltello accompagnati al cpr per il rimpatrio

© Notizie.virgilio.it - Padova, fermati due giovani con hashish e coltello: accompagnati al CPR per il rimpatrio

