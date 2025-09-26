Paderno d’Adda una folla ai funerali di Milena e Giorgia | Due ragazze speciali

Paderno d'Adda (Lecco), 26 settembre 2025 – Dolore, senso di colpa, richiesta di perdono, ma anche gratitudine per Milena e Giorgia. A esprime i sentimenti per la scomparsa di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due amiche di 21 anni di Paderno d'Adda che lo scorso sabato sera sono morte investite a Brivio, è stato monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, che si è fatto interprete e portavoce dei sentimenti di tanti. Li ha espressi oggi pomeriggio, accogliendo i feretri delle due ragazze in chiesa prima del funerale e guidando la recita del rosario che ha preceduto la messa funebre. Il messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

