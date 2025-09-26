Paderno d’Adda oggi il funerale delle due ragazze travolte | Giorgia e Milena insieme nel momento dell’addio
Paderno d’Adda (Lecco), 26 settembre 2025 – Giorgia e Milena, insieme fino all’ultimo, nella vita, nella morte e nel momento dell’addio. Verranno celebrati insieme i funerali di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due inseparabili amiche di 21 anni di Paderno d’Adda, che, lo scorso sabato sera a Brivio, sono morte investite. Le esequie si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Paderno, dove i due feretri arriveranno già alle 14 e dove verrà recitato il rosario. Dopo la funzione religiosa, sia Giorgia, sia Milena, verranno accompagnate in corteo al cimitero per un ultimo saluto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
