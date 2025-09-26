Padel Family Days a Roma weekend da non perdere | ospite Mati Diaz

Roma, 26 set. (askanews) – Settembre si conferma il mese del padel, grazie ai Padel Family Days, iniziativa gratuita realizzata da Msp Roma con il contributo della Regione Lazio, che porta in campo passione sportiva, competizione e divertimento per tutte le età. Dopo la tappa inaugurale di Latina che si è svolta nello scorso weekend al Latina Padel Club, sabato 27 e domenica 28 settembre – ricorda una nota – l’evento si sposterà a Roma, al Ponte Milvio Tennis Club, per un fine settimana ancora più ricco di eventi gratuiti. La giornata di sabato sarà dedicata interamente al torneo maschile (dalle 12 alle 19), all’evento di Padel Mixto – che vedrà in campo coppie formate da un atleta normodotato e uno con disabilità motoria – e alle clinic gratuite degli istruttori del Ponte Milvio Tennis Club, aperte a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it