Pace fatta tra Erdogan e Trump in nome degli affari | il presidente americano sblocca la vendita dei jet F35 alla Turchia
Nell’incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, l’autocrate turco Recep Tayyip Erdogan ha incassato oltre che gli ampollosi complimenti del tycoon lo sblocco delle commesse di F35 che vennero congelate quando 5 anni fa la Turchia – membro Nato – comprò il sistema di difesa anti missile russo. Una decisione che fece infuriare gli Usa che, di conseguenza, ne bloccarono la vendita. E ora, forte del ritrovato sostegno della Casa Bianca grazie anche e soprattutto alla stessa visione “ trumpiana” della azione politica come strumento per zittire e perseguire gli oppositori politici, il sultano prosegue nella sua opera di annichilimento dei pochi media indipendenti rimasti mentre fa intensificare i bombardamenti aerei sulla zona siriana a maggioranza curda ( Rojava). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pace - fatta
Disgelo sui fondi da Segrate a Monza: pace fatta sulla metropolitana
Van Der Poel: "Finale più difficile del previsto". Pace fatta tra Milan e Girmay
Lautaro Thuram, pace fatta dopo il caso Mondiale per Club: messaggio chiaro, la reazione dell’Inter
50news Versilia. . Torre del Lago: Ponticello pace fatta tra Pucciniano e Circolo Velico - facebook.com Vai su Facebook
Trump e Musk, incontro e pace fatta? Il video al funerale di Charlie Kirk - X Vai su X
La pressione di Trump su Mosca passa da Erdogan - Tra i vari dossier affrontati, sono spiccati quelli di Ucraina, Gaza e Siria. Come scrive panorama.it
Casa Bianca, Trump riceve Erdogan: "Vogliamo risolvere la situazione Gaza" - Vertice alla Casa Bianca: Stati Uniti e Turchia puntano a mediare sulla guerra a Gaza. Riporta notizie.it