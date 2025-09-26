Da qualche anno Manticore Games lavora a un progetto ambizioso che prende spunto da più mondi e generi, cercando di fonderli in un’unica esperienza. Il risultato è Out of Time, un titolo che mescola elementi da roguelike e da MMO, il tutto ambientato in una realtà frammentata dove epoche diverse collidono tra loro. Il cuore del gioco è Infinitopia, un hub centrale che funge da roccaforte per i giocatori. Qui ci si prepara alle spedizioni, si scelgono i compagni di squadra e si pianificano le prossime avventure. Ogni spedizione porta i giocatori a esplorare biomi unici che spaziano da scenari medievali a quartieri cyberpunk, fino a terre desolate post-apocalittiche. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Out of Time Recensione: Il roguelike MMO che sfida spazio e tempo