Ottolini Juventus il dirigente del Genoa scivola nelle gerarchie! I bianconeri gli preferiscono questi profili | tutti i nomi

Ottolini Juventus, cambia lo scenario per il nuovo ds: il suo nome resta in lista, ma Comolli sembra preferire le piste estere come Rui Braz. Una candidatura forte, autorevole, ma che nelle ultime ore sembra aver perso terreno. La corsa alla poltrona di nuovo Direttore Sportivo della Juventus è entrata nel vivo e, secondo le ultime indiscrezioni, le quotazioni di Marco Ottolini sarebbero in ribasso. L'attuale DS del Genoa, pur rimanendo un nome presente nella lista di Damien Comolli, in questa fase non sarebbe più in pole position. La nuova dirigenza bianconera, infatti, sembra orientata a privilegiare profili di caratura più internazionale.

