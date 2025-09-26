Ottobre su Tivusat | Chopin Butterfly e i grandi festival jazz

ROMA (ITALPRESS) – Un mese ricco di prime visioni e dirette attende il pubblico di Mezzo, il canale dedicato alla musica classica, all’opera, al jazz e alla danza, disponibile al numero 49 di Tivusat, la piattaforma satellitare gratuita. Si parte sabato 4 ottobre alle 21.00 con un Live Session da Liegi: l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, guidata dal nuovo direttore Lionel Bringuier, affianca il violoncellista Gautier Capuçon in un programma interamente francese. Una settimana più tardi, sabato 11 ottobre alle 21.00, riflettori puntati su Praga per la Czech Philharmonic diretta da Semyon Bychkov, con Mao Fujita al pianoforte, impegnata in Strauss e nella monumentale Sinfonia n. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

