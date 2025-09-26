Ottobre rosa il mese della prevenzione per il tumore del seno | il programma nella provincia di Frosinone
Sarà l’accensione – mercoledì 1° ottobre 2025, alle ore 18.30 - dei proiettori che illumineranno gli ospedali di Frosinone, Cassino, Alatri e Sora per tutto il mese, a inaugurare in provincia di Frosinone l’iniziativa ‘Ottobre Rosa’.Un’idea, promossa dalla Direzione Strategica, per tenere alta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
