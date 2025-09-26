Otto e Mezzo Bocchino smentisce Augias | Dico quello che voglio

Anche Corrado Augias boccia la Flotilla. Ospite a Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 26 settembre su La7, il giornalista tuona: "Forzare la linea che separa le acque internazionali da quelle di casa è un gesto grave. Le fregate oltretutto non potrebbero violare quelle acque, sarebbe un gesto terribile. Quelli andrebbero da soli, quindi l'invito di Mattarella è un invito alla ragionevolezza". Dello stesso parere Italo Bocchino, che ricorda che la stessa Giorgia Meloni si è appellata agli attivisti. "È un gesto irresponsabile, anche Mattarella lo ha fatto emergere. Questa è anche una contestazione nei confronti del governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

