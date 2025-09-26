Ostuni l’Info-point turistico potenzia i servizi grazie a finanziamento regionale

OSTUNI - Il Comune di Ostuni, settimo nella graduatoria regionale tra i sessantasei progetti ammessi, si è aggiudicato un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione degli Info-point turistici della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

ostuni l8217info point turisticoL’info-point turistico di Ostuni potenzia i servizi di accoglienza e informazione turistica grazie al progetto “Ostuni to live” - Il Comune di Ostuni, settimo nella graduatoria regionale tra i sessantasei progetti ammessi, si è aggiudicato un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali ... Come scrive ostuninotizie.it

