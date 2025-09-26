Osteria Ciciarà Langosteria Carnissage | come vanno gli affari dei ricchi ereditieri milanesi

Poco più di 6 mesi fa ha inaugurato una nuova trattoria in zona Porta Romana. Si chiama Bettola siciliana e propone piatti della tradizione a prezzi milanesi. Dietro c’è la nipote di Silvio Berlusconi, che non è stata la prima né sarà l'ultima parente di qualcuno a investire nella ristorazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it