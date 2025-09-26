Ospedale Livorno ecco Totem Octopus per l' introduzione della telemedicina nella chirurgia robotica

Livornotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale di Livorno è stato inaugurato il nuovo "Totem Octopus" per l’implementazione della telemedicina nel percorso di chirurgia robotica donato dalla Castagneto Banca 1910. "Questo progetto – spiega la direttrice dell’Asl Toscana nord ovest – si inserisce in un contesto più ampio che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - livorno

Nuovo ospedale a Livorno, ok all’incarico per la redazione del progetto definitivo

Ricoverata all'ospedale di Livorno dopo aver contratto la Dengue, la donna è stata dimessa: "Ecco i sintomi da non sottovalutare"

Ospedale Livorno, in un mese 12 interventi di chirurgia oncologica grazie alla piattaforma robotica Versius

ospedale livorno totem octopusOspedale di Livorno, presentato il “Totem Octopus” per l’introduzione della telemedicina nel percorso di chirurgia robotica - Ospedale di Livorno, presentato il "Totem Octopus" per l'introduzione della telemedicina nel percorso di chirurgia robotica ... Si legge su livornopress.it

ospedale livorno totem octopusChirurgia robotica senza confini grazie a Octopus - LIVORNO: Un nuovo apparecchio azzererà le distanze tra pazienti e medici: la telemedicina arriva anche nel percorso della chirurgia digitale ... Scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Livorno Totem Octopus