Oscar 2026 | l’Italia candida Familia di Francesco Costabile – trama dove vederlo calendario shortlist nomination

L'Italia ha scelto "Familia" di Francesco Costabile come proprio candidato agli Academy Awards 2026 (categoria International Feature Film). La decisione è stata ufficializzata dall'ANICA il 23 settembre: il film ha superato altri 23 titoli nella selezione nazionale. Le 15 finaliste (shortlist) saranno annunciate il 16 dicembre 2025; le nomination il 22 gennaio 2026; la cerimonia .
