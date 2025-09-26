Oscar 2026 | l’Italia candida Familia di Francesco Costabile – trama dove vederlo calendario shortlist nomination

L’Italia ha scelto “Familia” di Francesco Costabile come proprio candidato agli Academy Awards 2026 (categoria International Feature Film). La decisione è stata ufficializzata dall’ANICA il 23 settembre: il film ha superato altri 23 titoli nella selezione nazionale. Le 15 finaliste (shortlist) saranno annunciate il 16 dicembre 2025; le nomination il 22 gennaio 2026; la cerimonia . L'articolo Oscar 2026: l’Italia candida “Familia” di Francesco Costabile – trama, dove vederlo, calendario shortlistnomination è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

