Orto Botanico di Roma | un’esperienza unica tra natura storia e cultura

Aperto tutti i giorni, domenica e festivi compresi DA APRILE A OTTOBRE (ora legale) 9:00 – 18:30 DA NOVEMBRE A MARZO (ora solare) 10:00 – 17:30 Non è consentito l’ingresso ai cani, ad eccezione dei cani guida per non vedenti Immerso nel cuore della Città Eterna, l’Orto Botanico di Roma si estende per 12 ettari sul colle Gianicolo, offrendo un’esperienza unica tra natura, storia e cultura. Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Con oltre 3.500 specie botaniche provenienti da tutto il mondo, questo giardino incantato è uno dei più grandi d’Italia, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e per chiunque desideri una pausa dalla frenesia cittadina. 🔗 Leggi su Funweek.it

