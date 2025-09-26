Orsi sicuro | Caprile pronto per un top club Sommer titolare all’Inter Nerazzurri da scudetto

Orsi sicuro L’ex portiere analizza i numeri uno della Serie A: «Caprile maturo e personalità forte, l’Inter candidata con il Napoli». Intervistato da Tuttosport, l’ex portiere e oggi opinionista Nando Orsi ha fatto il punto sui portieri della Serie A, soffermandosi su Elia Caprile, protagonista con il Cagliari, e sul dualismo tra Yann Sommer e Josep Martinez all’ Inter. SU CAPRILE – «Elia Caprile mi piace molto. È diventato uno dei migliori portieri della Serie A e lo vedo pronto per fare il salto in un grande club a fine stagione. Di Caprile apprezzo la maturità e la personalità con le quali scende in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

