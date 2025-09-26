Orsara di Puglia festeggia San Michele Arcangelo

La festa patronale in onore di San Michele, a Orsara di Puglia, quest'anno raddoppia: assieme ai cittadini orsaresi, infatti, ci saranno anche agenti, dirigenti e responsabili della Polizia di Stato di tutta la provincia di Foggia che hanno scelto di celebrare nel 'paese dell'Orsa' il proprio.

Oggi, mercoledì 24 settembre, alle 18.30, a Orsara di Puglia, a Palazzo De Gregorio, abbiamo presentato "Dialoghi con la Storia" con Fulvio Colucci e Alan Friedman: "La fine dell'impero americano. Guida al nuovo disordine mondiale".

Orsara e la Polizia di Stato insieme per San Michele - Agenti e dirigenti provinciali hanno scelto il paese dell'Orsa per la festa che li lega all'Arcangelo Cerimonia istituzionale e poi messa presieduta dal ...

Orsara di Puglia, i giovani riportano in vita l'antica tradizione dei tamburi all'alba - Sono i ragazzi orsaresi, tutti giovanissimi, grazie ai quali da un po' di anni è tornata un'antichissima tradizione, quella del "tamburo di San Michele".