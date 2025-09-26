Orrore in un parco giochi del Trentino cucciolo di orso ucciso e scuoiato | Hanno lasciato la pelle davanti alle altalene dei bambini
Di fronte alle altalene di un parco giochi a Fondo, nel comune di Borgo d’Anaunia in Val di Non, per terra era visibile una piccola macchia marrone. Per capire cosa fosse era necessario avvicinarsi, salvo poi trovarsi a posare gli occhi su uno spettacolo orrendo: la pelle di un orso, molto probabilmente un cucciolo. Difficile, secondo le prime ricostruzioni, si sia trattato di una questione «animale contro animale». Anzi, ben più possibile che un uomo abbia ucciso e scuoiato l’animale. Per poi lasciarne la pelle lì, come monito. Il ritrovamento della pelle: «Gesto delinquente». A denunciare il ritrovamento dei resti dell’orsetto è stata l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) Trentino: «Chi ha gettato i resti del piccolo orso non è certamente un buontempone, è un delinquente che ha ucciso e scuoiato un animale », ha commentato la presidente Ivana Sandri, parlando con Fanpage. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: orrore - parco
Gabriele Picciulli, assalto da predatore sessuale: liceali pedinate dal parco a casa e poi 20 minuti di orrore e violenze
Villa Pamphili, in memoria di Anastasia e Andromeda: fiori e un passeggino nel parco dell’orrore
“Il suo corpo sgozzato e poi…”. Orrore vicino al parco dei bambini, ritrovamento choc: chi era
Orrore in Trentino: pelle di un giovane orso trovata nel parco giochi di Fondo @fulviocerutti @LaStampa - X Vai su X
Spoleto, orrore a pochi passi dal parco giochi: trovato un cadavere fatto a pezzi e chiuso in un sacco >> https://buff.ly/Y2IgW83 - facebook.com Vai su Facebook
Orrore in un parco giochi del Trentino, cucciolo di orso ucciso e scuoiato: «Hanno lasciato la pelle davanti alle altalene dei bambini» - Secondo l’Enpa si tratta di un atto di bracconaggio e di intimidazione nei confronti della popolazione L'articolo Orrore in un parco giochi del Trentino, cucciolo di ... msn.com scrive
Bracconieri uccidono e scuoiano un cucciolo di orso, la pelle lasciata in un parco giochi: «Volevano che fosse ritrovata» - Alto Adige) — è divenuto teatro di una scena degna di un film dell'orrore. Lo riporta msn.com