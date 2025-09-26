Orrore in un parco giochi del Trentino cucciolo di orso ucciso e scuoiato | Hanno lasciato la pelle davanti alle altalene dei bambini

Di fronte alle altalene di un parco giochi a Fondo, nel comune di Borgo d’Anaunia in Val di Non, per terra era visibile una piccola macchia marrone. Per capire cosa fosse era necessario avvicinarsi, salvo poi trovarsi a posare gli occhi su uno spettacolo orrendo: la pelle di un orso, molto probabilmente un cucciolo. Difficile, secondo le prime ricostruzioni, si sia trattato di una questione «animale contro animale». Anzi, ben più possibile che un uomo abbia ucciso e scuoiato l’animale. Per poi lasciarne la pelle lì, come monito.  Il ritrovamento della pelle: «Gesto delinquente». A denunciare il ritrovamento dei resti dell’orsetto è stata l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) Trentino: «Chi ha gettato i resti del piccolo orso non è certamente un buontempone, è un delinquente che ha ucciso e scuoiato un animale », ha commentato la presidente Ivana Sandri, parlando con Fanpage. 🔗 Leggi su Open.online

