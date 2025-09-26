Orrore in casa | picchia la compagna e molesta la figlia di appena 11 anni

Non solo avrebbe picchiato la compagna, ma pure molestato (in particolare palpeggiato) la figlia dell'anno, che all'epoca dei fatti era ancora una bambina, aveva solo 11 anni: ora è finito a processo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale su minore. Come. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Picchia la compagna, arrestato dai carabinieri nel Padovano - I Carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne residente a Limena, responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce ai danni della compagna. Lo riporta msn.com

Picchia e minaccia di morte la convivente. Soccorsa in lacrime e sanguinante, 43enne violento allontanato da casa - Ha picchiato e minacciato di morte la sua convivente, che terrorizzata ha chiesto aiuto al 118 ed è finita al pronto soccorso per essere medicata. ilgazzettino.it scrive