Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 27 e 28 settembre 2025, concentrandosi su amore e lavoro. Con Luna in Sagittario, alcuni segni dello zodiaco avranno un po' di problematiche da affrontare. Ma c'è anche chi godrà di 48 ore positive: approfondiamo. Oroscopo Paolo Fox 27-28 settembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: una certa faccenda potrà essere sistemata grazie al supporto della Luna nel segno. Lavoro: domenica dovrai prediligere il relax. Toro - Amore: sabato ricco di dubbi e domenica interessante. Lavoro: dovrai riflettere prima di passare all'azione. Un certo timore legato all'inizio di un nuovo impiego ti darà da pensare. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche del weekend 27 e 28 settembre 2025