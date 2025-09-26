Oroscopo Ariete di Paolo Fox | le previsioni di oggi 26 settembre 2025
Cari Ariete, iniziamo questo viaggio esplorando le energie stellari che influenzano il vostro segno, un segno di fuoco dominato dal pianeta Marte, simbolo di iniziativa, coraggio e dinamismo. La vostra natura impetuosa, diretta e audace vi porta spesso ad agire prima di riflettere, ma è proprio questo vostro ardore che vi distingue e che crea attorno a voi un’aura di fascino e carisma. L’Ariete è il primo segno dello zodiaco, rappresentante l’energia primordiale, l’inizio di un nuovo ciclo. Questo fa di voi dei veri pionieri, sempre pronti ad intraprendere nuove avventure e a gettarvi in situazioni inesplorate, guidati dalla vostra intrinseca passione e determinazione. 🔗 Leggi su Tutto.tv
