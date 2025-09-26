oro serpenti e cleopatra nella collezione primavera estate 2026 di roberto cavalli alla milano fashion week front row stellare con elodie clara e annalisa

E lizabeth Taylor, Jane Birkin e soprattutto Cleopatra: queste sono le dive senza tempo a cui si è ispirato Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli, per realizzare la sua Gold Obsession: la collezione primavera estate 2026 presentata nel corso della terza giornata della Milano Fashion Week. Un sogno tutto oro, fatto di silhouette fluide, leggere e autenticamente femminili. Per Puglisi, l’oro non è solo un colore ma una dichiarazione: rappresenta la voglia di scegliere, distinguersi e farsi vedere. In passerella – accompagnato dal serpente simbolo di seduzione e rinascita – il colore diventa emblema di coraggio e desiderio di libertà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

