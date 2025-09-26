Oro serpenti e Cleopatra nella collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli alla Milano Fashion Week Front row stellare con Elodie Clara e Annalisa
E lizabeth Taylor, Jane Birkin e soprattutto Cleopatra: queste sono le dive senza tempo a cui si è ispirato Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli, per realizzare la sua Gold Obsession: la collezione primavera estate 2026 presentata nel corso della terza giornata della Milano Fashion Week. Un sogno tutto oro, fatto di silhouette fluide, leggere e autenticamente femminili. Per Puglisi, l’oro non è solo un colore ma una dichiarazione: rappresenta la voglia di scegliere, distinguersi e farsi vedere. In passerella – accompagnato dal serpente simbolo di seduzione e rinascita – il colore diventa emblema di coraggio e desiderio di libertà. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: serpenti - cleopatra
«L'ULTIMA REGINA D'EGITTO» (Plinio il Vecchio, Nat. hist., IX, 58) Cleopatra: l'ultima sovrana della dinastia tolemaica a regnare in Egitto. Fu una figura cruciale nella storia, tanto che la data della sua morte, il 30 a. C., segna per convenzione il termine dell'età - facebook.com Vai su Facebook
Pur di non finire prigioniera e umiliata #Cleopatra preferì uccidersi.? Nel dipinto di Reni compare una cesta colma di fichi: pare che la regina si sia fatta portare, nascosto proprio nel paniere, il serpente dal morso letale. ? ? G. Reni, Cleopatra, 1640 #Palazz - X Vai su X
Bulgari Serpenti: in mostra i gioielli più belli della collezione della maison - Bulgari continua a far splendere la Caput Mundi e, dopo aver illuminato l’Ara Pacis, portato i Marmi di Torlonia in mostra e organizzato la nuova edizione del premio ai talenti emergenti del Museo ... vogue.it scrive
Tadao Ando x Bulgari Serpenti: una collezione che rende omaggio alle stagioni - Non è la prima volta che Bulgari e Tadao Ando, l'architetto della luce, così com'è conosciuto in tutto il mondo, collaborano: già nel 2020 e nel 2021, l'artista aveva reinterpretato l'orologio Octo ... Da grazia.it