Oro serpenti e Cleopatra nella collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli alla Milano Fashion Week Front row stellare con Elodie Clara e Annalisa

Iodonna.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E lizabeth Taylor, Jane Birkin e soprattutto Cleopatra: queste sono le dive senza tempo a cui si è ispirato Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli, per realizzare la sua Gold Obsession: la collezione primavera estate 2026 presentata nel corso della terza giornata della Milano Fashion Week. Un sogno tutto oro, fatto di silhouette fluide, leggere e autenticamente femminili. Per Puglisi, l’oro non è solo un colore ma una dichiarazione: rappresenta la voglia di scegliere, distinguersi e farsi vedere. In passerella – accompagnato dal serpente simbolo di seduzione e rinascita – il colore diventa emblema di coraggio e desiderio di libertà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

oro serpenti e cleopatra nella collezione primavera estate 2026 di roberto cavalli alla milano fashion week front row stellare con elodie clara e annalisa

© Iodonna.it - Oro, serpenti e Cleopatra nella collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli alla Milano Fashion Week. Front row stellare con Elodie, Clara e Annalisa

In questa notizia si parla di: serpenti - cleopatra

Bulgari Serpenti: in mostra i gioielli più belli della collezione della maison - Bulgari continua a far splendere la Caput Mundi e, dopo aver illuminato l’Ara Pacis, portato i Marmi di Torlonia in mostra e organizzato la nuova edizione del premio ai talenti emergenti del Museo ... vogue.it scrive

Tadao Ando x Bulgari Serpenti: una collezione che rende omaggio alle stagioni - Non è la prima volta che Bulgari e Tadao Ando, l'architetto della luce, così com'è conosciuto in tutto il mondo, collaborano: già nel 2020 e nel 2021, l'artista aveva reinterpretato l'orologio Octo ... Da grazia.it

Cerca Video su questo argomento: Oro Serpenti Cleopatra Collezione