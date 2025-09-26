Orlando Lamborghini si schianta sotto un camion | auto distrutta

Sulla Beachline Expressway (SR 528) a Orlando (Florida), una Lamborghini è rimasta coinvolta in un grave incidente finendo sotto il retro di un camion commerciale che trasportava un serbatoio d'acqua. Il veicolo sportivo appare gravemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

