analisi e approfondimenti su “the strangers: chapter 2”. Il sequel di “The Strangers” offre importanti rivelazioni sulla figura di Shelly, conosciuta come Pin-Up Girl, e fornisce spunti interessanti sulle identità degli altri killer. Nonostante la narrazione non avanzi significativamente la trama principale, il film svela dettagli fondamentali sulla storia dei personaggi e sui motivi che spingono gli assassini a colpire in modo apparentemente casuale. contesto e riferimenti della saga. I film della nuova trilogia si ispirano al celebre thriller psicologico del 2008 diretto da Bryan Bertino. La narrazione sembra condividere lo stesso universo narrativo dell’originale, anche se i responsabili delle maschere potrebbero differenziarsi tra le varie pellicole. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Origine della ragazza pin-up e introduzione al capitolo 3 di The Strangers: Chapter 2