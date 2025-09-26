Orfini | La Flotilla non è il Pd Gli attivisti respingono Zuppi e Provenzano chiede tempo

“La Flotilla non è il Pd”, dice sconsolato il deputato dem Matteo Orfini. I portavoce della Global sumud Flotilla hanno appena annunciato: “Andiamo dritti verso Gaza”, bocciando la proposta del pre. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Orfini: “La Flotilla non è il Pd”. Gli attivisti respingono Zuppi, e Provenzano chiede tempo

Orfini: “La Flotilla non &#232; il Pd”. Gli attivisti respingono Zuppi, e Provenzano chiede tempo - L'equipaggio della Global sumud Flotilla boccia la proposta di mediazione del Vaticano per gli aiuti a Cipro: "Andiamo avanti". Segnala ilfoglio.it

