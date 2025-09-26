Ordine | Galliani possibile vice presidenza con delega all’area sportiva E Ibrahimovic …
Il giornalista Franco Ordine ha fatto il punto sul possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. Non solo, su Ibrahimovic svelato un retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ordine - galliani
Milan, Ordine: “Intesa di massima con Galliani. Il ritorno rappresenta …”
Milan, Ordine: “Galliani mai vantò sui media proteste o telefonate”
.@acmilan, Ordine: "#Galliani mai vantò sui media proteste o telefonate" - X Vai su X
Tra arbitri, lamentele e Galliani: il punto di Ordine sul comportamento di Furlani - facebook.com Vai su Facebook
Attenti a quei tre - In passato, qualcosa di buono hanno già realizzato sotto le insegne calcistiche del Milan. Segnala ilgiornale.it
Il possibile ritorno di Galliani al Milan: ecco quale sarebbe il suo ruolo, tutt’altro che onorifico - Le voci sempre più insistenti delle ultime settimane sono state ulteriormente corroborate dall'incontro che nei ... Secondo fanpage.it