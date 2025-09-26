Ordina al bar e per l' ennesima volta fugge via senza pagare | 74enne ' espulso' dall' isola d' Elba

Non potrà fare ritorno all'isola d'Elba per tre anni il 74enne per il quale il questore di Livorno ha emesso un foglio di via a causa di alcune denunce e segnalazioni per piccoli reati predatori. L'ultimo in ordine di tempo è andato in scena a Porto Azzurro quando l'uomo, per l'ennesima volta, si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

