Orario Sambenedettese Juventus Next Gen | quando si gioca il match di Serie C dei bianconeri di Brambilla I dettagli

Orario Sambenedettese Juventus Next Gen: quando si gioca il match, valido per la 7ª giornata di Serie C 202526. Archiviate le due vittorie consecutive, la Juventus Next Gen non vuole fermarsi. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla vanno a caccia del tris di successi nella difficile trasferta contro la Sambenedettese. Il match, valido per la settima giornata del Girone B di Serie C, è in programma domani, sabato 27 settembre, alle ore 15:00. A caccia del tris per volare in classifica. Dopo il passo falso contro l’Arezzo, la reazione della Signora è stata da grande squadra. Prima la vittoria esterna contro il Pineto, poi quella casalinga contro la Torres. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia: "C'è un clima positivo. Mi aspetto una partita da vera squadra" - Insomma, la Next Gen ha avuto un ottimo avvio e si trova al quarto posto dietro ad Arezzo, Ravenna e Ascoli. Riporta ilbianconero.com

orario sambenedettese juventus nextSamb-Juventus Next Gen sarà arbitrata da Dario Madonia di Palermo - L'arbitro ha diretto tre partite degli ospiti che, curiosità, sono tutte terminate 1- Scrive lanuovariviera.it

