Orario Sambenedettese Juventus Next Gen | quando si gioca il match di Serie C dei bianconeri di Brambilla I dettagli

Orario Sambenedettese Juventus Next Gen: quando si gioca il match, valido per la 7ª giornata di Serie C 202526. Archiviate le due vittorie consecutive, la Juventus Next Gen non vuole fermarsi. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla vanno a caccia del tris di successi nella difficile trasferta contro la Sambenedettese. Il match, valido per la settima giornata del Girone B di Serie C, è in programma domani, sabato 27 settembre, alle ore 15:00. A caccia del tris per volare in classifica. Dopo il passo falso contro l’Arezzo, la reazione della Signora è stata da grande squadra. Prima la vittoria esterna contro il Pineto, poi quella casalinga contro la Torres. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Sambenedettese Juventus Next Gen: quando si gioca il match di Serie C dei bianconeri di Brambilla. I dettagli

In questa notizia si parla di: orario - sambenedettese

Coppa Italia: definito l’orario di Sambenedettese-Ascoli. Sambenedettese-Ascoli, partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre, alle ore 15, al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tron - facebook.com Vai su Facebook

Ascoli Calcio: Coppa Italia Serie C, fissato l'orario del derby con la Samb al "Riviera delle Palme" https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99864A-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,8AA5CD6C-9261-11F0-8632-8D6EA - X Vai su X

Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia: "C'è un clima positivo. Mi aspetto una partita da vera squadra" - Insomma, la Next Gen ha avuto un ottimo avvio e si trova al quarto posto dietro ad Arezzo, Ravenna e Ascoli. Riporta ilbianconero.com

Samb-Juventus Next Gen sarà arbitrata da Dario Madonia di Palermo - L'arbitro ha diretto tre partite degli ospiti che, curiosità, sono tutte terminate 1- Scrive lanuovariviera.it