Orario Juventus Women Roma | quando si gioca la finale di Serie A Women’s Cup Tutti i dettagli sul match delle bianconere

Orario Juventus Women Roma: quando si gioca il match, valido per la finale di Serie A Women’s Cup. Tutti i dettagli. È tempo di finali, è tempo del primo trofeo. La stagione del calcio femminile italiano assegna il suo primo titolo: domani, sabato 27 settembre, la Juventus Women e la Roma si contenderanno la Serie A Women’s Cup. L’appuntamento è per le ore 17:30, allo stadio “Romeo Menti” of Castellammare di Stabia. Una classica del calcio femminile per il primo trofeo. La finale non poteva essere più prestigiosa. Di fronte, si troveranno le due squadre che hanno dominato le ultime stagioni del nostro calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

