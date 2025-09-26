Orario Juve Atalanta quando si gioca il match di campionato | tutti i dettagli per seguire i bianconeri

Orario Juve Atalanta, quando si gioca il match di campionato: quello che c’è da sapere sulla partita di Serie A. Una sfida che promette spettacolo e punti pesantissimi. Sabato 27 settembre, alle ore 18:00, l’Allianz Stadium ospiterà il big match della quinta giornata di Serie A tra la Juventus e l’ Atalanta. Due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo diversi ma con un obiettivo comune: vincere per lanciare un segnale forte al campionato. La Juventus di Igor Tudor è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo dell’ Hellas Verona, un risultato che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive e ha lasciato un po’ di amaro in bocca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

