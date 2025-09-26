Orari assurdi e carichi di lavoro estremi | un turno in ospedale finisce in tragedia
Una giovane dottoressa talmente dedita al suo lavoro che non ha lasciato soli i suoi pazienti e ha curato fino all’ultimo ogni giorno Una storia italiana. Una di quelle vicende che fanno arrabbiare, mettono il malumore e anche tanta tristezza e tenerezza allo stesso tempo. Una giovane dottoressa non ha voluto lasciare i suoi pazienti e, nonostante fosse da sola e le persone tante, forse troppe, ha voluto visitarli tutti. Uno a uno, ma alla fine a rimetterci è stata lei. (Ansa Foto) Cityrumors.it Lei, la giovane dottoressa, si chiamava Maddalena Carta e ha voluto restare nel suo studio a visitare i suoi pazienti fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
