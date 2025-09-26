Ora Salvini vuole un permesso di soggiorno a punti per i migranti

Matteo Salvini ha proposto di creare un "permesso di soggiorno a punti" per le persone migranti in Italia: "Se compi reati, ti tolgo i punti e ti rispedisco al tuo Paese". Furfaro (Pd) a Fanpage.it: "Io una riforma ce l’avrei: patente a punti per i politici. A Salvini la toglierebbero ancor prima di consegnarla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

