Operazione Speciale | Lioness – Stagione 2 | la spiegazione del finale

La cosa più divertente del finale della seconda stagione di Operazione Speciale: Lioness è il dialogo di Joe ( Zoe Saldaña ), in cui lei dichiara eroicamente: “ Io osservo e do consigli, a meno che uno dei miei asset non vada a picco ”. Byron le aveva letteralmente ordinato di rimanere alla base, ma lei ha cambiato le regole come se fosse lei il superiore. Capisco cosa volessero ottenere gli sceneggiatori, ma seriamente, non si tratta di un ranch privato nel Montana, bensì di un Paese mediorientale con cui avete deboli relazioni diplomatiche, e se qualcosa va storto, l’eroismo di Joe potrebbe scatenare una guerra in cui morirebbero più persone solo per giustificare il caos. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: speciale - lioness

Nel catalogo di Prime Video è appena entrata la serie #OperazioneSpecialeLioness, con Zoe Saldaña e Nicole Kidman - facebook.com Vai su Facebook

Perché non perderti Operazione Speciale Lioness, la nuova serie su Netflix - Operazione speciale: Lioness è un thriller d'azione adrenalinico e sfacciatamente patriottico, un "Mission: Impossible" al femminile che, pur nella sua assurdità, conquista grazie a un cast stellare e ... Si legge su tag24.it