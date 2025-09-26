operazione di 8 ore per ridare un volto a fatima nata con una malformazione

Ancona, 26 settembre 2025 – Otto ore di intervento per ridare un volto normale a Fatima, quindicenne del Bahrein affetta da una grave malformazione congenita. L’operazione, eseguita all’ospedale San Gerardo di Monza, ha visto protagonisti i medici dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, Giuseppe Consorti della chirurgia maxillo facciale, diretta da Paolo Balercia, e il neurochirurgo Maurizio Iacoange l i, direttore della clinica di neurochirurgia oncologica e d’urgenza, con loro i colleghi lombardi Carlo Giussani e Andrea Trezza, neurochirurghi, Mattia Moretti e Fabio Mazzoleni, chirurghi maxillo facciali, più Nabeel Alshafai, neurochirurgo attivo in Bahrein e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

