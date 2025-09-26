Operazione contro lo streaming illegale | otto arresti e guadagni milionari
Un’importante operazione contro lo streaming illegale condotta dalla polizia postale e coordinata dalla Procura di Catania ha portato all’arresto di otto persone, alcune residenti anche all’estero. L’indagine ha smascherato una rete criminale che gestiva la diffusione illecita di contenuti protetti da copyright attraverso sistemi di IPTV pirata. Streaming illegale: 900 mila utenti coinvolti Secondo gli investigatori, il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: streaming - illegale
DAZN e ACE smantellano Calcio, sito di streaming illegale più popolare in Italia
DAZN fa chiudere il sito illegale di calcio in streaming più famoso d’Italia “per proteggere i tifosi”
Ace e Dazn fanno chiudere Calcio, sito illegale di streaming sportivo da 123 milioni di visite
Decapitato il vertice del mercato illegale italiano delle pay-tv pirata. Otto arresti, coprivano il 70% dello streaming per un giro di danni stimato oltre 30 milioni di euro. #ANSA - X Vai su X
La Guardia di Finanza ha individuato 10.000 utenti che usano il “pezzotto”: pagamenti in crypto e documenti falsi. https://gametimers.it/streaming-illegale-gdf-indaga-10000-utenti-del-pezzotto-e-molti-altri-sono-in-arrivo/ #Pezzotto #StreamingPirata #Legge - facebook.com Vai su Facebook
Maxi-operazione contro lo streaming illegale arresti anche a Catania e Siracusa - La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di otto persone, alcune delle quali residenti all’estero, indagate per associazione a ... Da sicilianews24.it
Operazione contro lo streaming illegale: arresti anche a Siracusa, smantellata rete da milioni di euro - Scopri i dettagli dell'operazione contro lo streaming illegale: arresti anche a Siracusa per diffusione illecita. Lo riporta siracusanews.it