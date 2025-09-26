Operazione anti-pirateria Gotha 2 | otto arresti per un maxi giro di IPTV illegali

Otto persone sono indagate per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a Sistema informatico e frode informatica. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Operazione anti-pirateria “Gotha 2”: otto arresti per un maxi giro di IPTV illegali

In questa notizia si parla di: anti - pirateria

Piracy Shield, la legge anti-pirateria italiana sotto la lente della Commissione europea

Piracy Shield 2.0, lo scudo anti-pirateria di AGCOM, ora blocca anche film, serie TV e musica

LALIGA 2025/26, campagna anti pirateria: streaming sicuro solo sui canali ufficiali

Lega A, B e Lega Pro lanciano la campagna antipirateria: le iniziative social e in tv - facebook.com Vai su Facebook

Maxi operazione anti-pirateria: smantellata IPTV66 nella Repubblica Dominicana - X Vai su X

Maxi operazione Gotha 2 anti-iptv: otto arresti tra Italia ed estero per streaming illegale - All’esito di una complessa investigazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania... digital-news.it scrive

Streaming illegale, il giro d’affari milionario con basi operative in Sicilia: scatta l’operazione Gotha 2 - Ci sono anche residenti a Catania e Siracusa – oltre che a Roma, Brescia e perfino all’estero – tra gli arrestati nell’ambito dell’operazione Gotha 2, un blitz coordinato dalla Procura Distrettuale di ... Scrive itacanotizie.it