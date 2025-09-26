Operaio schiacciato da un ascensore alla Farnesina | in 5 a rischio processo per la morte di Fabio Palotti
La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone accusate di omicidio colposo per la morte di Fabio Palotti, 39 anni, avvenuta il 27 aprile 2022 in un ascensore del ministero degli Esteri. Alla base dell'accusa una serie di negligenze nei controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
