Open di yoga studio a Trieste
Un’immersione unica nella pratica di yoga studio Trieste. Il 27 settembre avrai la possibilità di conoscere tutte le pratiche che lo studio ha da offrire e conoscere gli insegnanti e gli allievi! Dai una bella accelerata alla tua pratica al “the Open” di Yoga Studio Trieste. Dalle ore 13 alle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: open - yoga
Yoga, pilates e meditazione: nuovo open day al centro olistico che propone dieci lezioni gratuite
Yoga, pilates e meditazione: nuovo open day al centro olistico che propone dieci lezioni gratuite
Open Day Yoga ad Atripalda: iniziativa da non perdere
Corso Yoga Inizio 7 Ottobre 2025 Martedì 17:18,30 >OPEN DAY – Martedì 30 Settembre - facebook.com Vai su Facebook