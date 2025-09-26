Onu reazione dell' Assemblea al discorso di Netanyahu | decine di delegazioni escono dall' aula tra gli applausi; fischi per premier israeliano -VIDEO
A guidare l’iniziativa è stata la delegazione della Turchia, seguita da diversi altri Paesi, tra cui l’Iran, la cui rappresentanza ha abbandonato l’aula all’inizio del discorso del premier israeliano Forte protesta contro il discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu tenutosi o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: reazione - assemblea
#Meloni all' Assemblea Onu: #Israele ha superato il limite di proporzionalità nella reazione all'aggressione subita e ha causato una strage tra civili. l'Italia approverà alcune delle sanzioni proposte dall'Ue e lavorerà per raggiungere un cessate il fuoco perman - X Vai su X
L'annuncio dei premier dei tre Paesi alla vigilia dell'Assemblea Generale Onu; dura la reazione israeliana:, Ben Gvir chiede 'contromisure immediate': "Annettiamo la Cisgiordania" - facebook.com Vai su Facebook
Onu, il discorso di Netanyahu: "A Gaza vogliamo finire il lavoro al più presto" - Il premier israeliano, parlando all'Assemblea Generale, ha lanciato un appello ad Hamas: "Liberate gli ostaggi e deponete le armi. Segnala tg24.sky.it
Netanyahu all'Onu tra proteste e applausi: «Hamas minaccia la nostra stabilità». Il discorso trasmesso anche a Gaza - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Da ilmattino.it