Onu reazione dell' Assemblea al discorso di Netanyahu | decine di delegazioni escono dall' aula tra gli applausi; fischi per premier israeliano -VIDEO

A guidare l’iniziativa è stata la delegazione della Turchia, seguita da diversi altri Paesi, tra cui l’Iran, la cui rappresentanza ha abbandonato l’aula all’inizio del discorso del premier israeliano Forte protesta contro il discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu tenutosi o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

