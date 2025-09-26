Onu Netanyahu e quel QR code sulla giacca
Ecco il motivo: il codice indirizza a un sito sulle atrocità commesse durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - quel
Venezia 82, Jarmusch Leone d'oro: "Non distribuirò il mio film in Israele, non voglio sostegno da quel governo, amo chi è contro Netanyahu"
E quale sarebbe il modo? Reggere il moccolo a Netanyahu? Dalle piazze di ieri (non da quello che hanno fatto cento delinquenti ma dal mare di persone in piazza), dal viaggio della Flotilla, viene un messaggio potente che arriva a Gaza e a quel mondo: che - X Vai su X
In queste ore, i carri armati del governo stragista di Netanyahu stanno entrando a Gaza, radendo al suolo quel che resta di questa terra martoriata. Non si può rimanere indifferenti davanti a quella che è a tutti gli effetti una pulizia etnica. Voglio ringraziare i coll - facebook.com Vai su Facebook
Onu, Netanyahu e quel QR code sulla giacca per ricordare la strage del 7 ottobre - Non è sfuggito ai più l'insolito QR code sulla giacca indossata da Benjamin Netanyahu all'inizio del suo intervento all'Onu. Lo riporta msn.com
Netanyahu all’Onu tra i fischi. Il discorso coi cartelli: “A Gaza nessun genocidio, fame perché Hamas ruba il cibo” - Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. lapresse.it scrive