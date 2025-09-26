Onu Netanyahu e quel QR code sulla giacca

Tgcom24.mediaset.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il motivo: il codice indirizza a un sito sulle atrocità commesse durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Onu, Netanyahu e quel QR code sulla giacca per ricordare la strage del 7 ottobre - Non è sfuggito ai più l'insolito QR code sulla giacca indossata da Benjamin Netanyahu all'inizio del suo intervento all'Onu. Lo riporta msn.com

onu netanyahu quel qrNetanyahu all’Onu tra i fischi. Il discorso coi cartelli: “A Gaza nessun genocidio, fame perché Hamas ruba il cibo” - Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. lapresse.it scrive

