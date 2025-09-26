Onu Lavrov vede Guterres Siparietto sulla bandiera | Non è quella russa…

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine dell’ Assemblea generale dell’Onu a New York. I due hanno scherzato quando Lavrov ha chiesto perché non ci fosse la bandiera russa indicando quella delle Nazioni Unite. “Lei non è presidente”, ha replicato Guterres spiegando che, secondo il protocollo, la bandiera nazionale viene esposta solo in caso di incontro con il capo di uno Stato. Questo articolo Onu, Lavrov vede Guterres. Siparietto sulla bandiera: “Non è quella russa.” proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

onu lavrov vede guterres siparietto sulla bandiera non 232 quella russa8230

© Lapresse.it - Onu, Lavrov vede Guterres. Siparietto sulla bandiera: “Non è quella russa…”

In questa notizia si parla di: lavrov - vede

Mattarella: "Kiev non è sola". E Rubio vede Lavrov: "Proposta di pace russa, la porterò a Trump"

Rubio vede Lavrov: «C’è un’idea sull’Ucraina»

Lavrov vede Xi Jinping a Pechino per preparare futura visita Putin

Onu, Lavrov incontra Guterres. Siparietto sulla bandiera: "Non è quella russa..." - (LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Lavrov incontra Guterres all'Onu e scherza sulla bandiera alle sue spalle: «Non è quella russa...» - (LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. Riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Onu Lavrov Vede Guterres