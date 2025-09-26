Onu Lavrov vede Guterres Siparietto sulla bandiera | Non è quella russa…
Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine dell’ Assemblea generale dell’Onu a New York. I due hanno scherzato quando Lavrov ha chiesto perché non ci fosse la bandiera russa indicando quella delle Nazioni Unite. “Lei non è presidente”, ha replicato Guterres spiegando che, secondo il protocollo, la bandiera nazionale viene esposta solo in caso di incontro con il capo di uno Stato. Questo articolo Onu, Lavrov vede Guterres. Siparietto sulla bandiera: “Non è quella russa.” proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
