Onu Lavrov vede Guterres Siparietto sulla bandiera | Non è quella russa…

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a margine dell' Assemblea generale dell'Onu a New York. I due hanno scherzato quando Lavrov ha chiesto perché non ci fosse la bandiera russa indicando quella delle Nazioni Unite. "Lei non è presidente", ha replicato Guterres spiegando che, secondo il protocollo, la bandiera nazionale viene esposta solo in caso di incontro con il capo di uno Stato.

