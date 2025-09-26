Onu la provocazione di Netanyahu | all' Assemblea con qr code sulla giacca che rinvia al sito sulle atrocità di Hamas - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu ha voluto portare la sua propaganda anche al Palazzo di Vetro, presentandosi con mappe, quiz e qr code La provocazione di Netanyahu all'Assemblea generale Onu dove si è tenuto il suo discorso. Il primo ministro israeliano si è presentato con un qr code sulla giacca che rinvia al "si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

onu provocazione netanyahu assembleaDiscorso di Netanyahu all'Assemblea Generale Onu: "Altoparlanti in tutta Gaza" - Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, trasmetterà il suo discorso in tutta la Striscia tramite altoparlanti, un’iniziativa definita “guerra psicologica” dall’esercito. notizie.it scrive

onu provocazione netanyahu assembleaFischi e proteste all’ONU contro Netanyahu: delegazioni lasciano l’aula durante il suo discorso - Accolto da contestazioni, fischi e uscite plateali dall’aula, Benjamin Netanyahu ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un clima di ... Da fanpage.it

