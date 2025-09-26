Onu | Consiglio Sicurezza respinge testo Russia-Cina su proproga stop sanzioni Iran

Milano, 26 set. (LaPresseAP) – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha respinto il testo di Russia e Cina per cercare di prorogare lo stop alle sanzioni all’Iran per sei mesi, prima che le sanzioni relative al suo programma nucleare vengano reintrodotte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

