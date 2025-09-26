One UI 8.5 potrebbe introdurre una funzione già vista sui Google Pixel
Tra le novità di One UI 8.5 vi potrebbe essere anche una gesture basata su un doppio tocco sulla parte posteriore della scocca L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: potrebbe - introdurre
ChatGPT potrebbe introdurre la filigrana per le immagini generate, ma non per tutti
Pubill Juventus, quella rivale fa sul serio per introdurre lo spagnolo nella propria rosa! Quel dirigente potrebbe annullare un impegno per chiudere l’affare. Cosa trapela
La serie spin-off di Superman con Jimmy Olsen potrebbe introdurre un importante villain DC
La prossima Legge di Bilancio potrebbe introdurre una novità significativa nel panorama previdenziale italiano: l’utilizzo del TFR come strumento per anticipare l’uscita dal lavoro. https://f.mtr.cool/cndybgknwh #tfr #pensione #lavoro #governo #previdenza #ec - facebook.com Vai su Facebook
La prossima Legge di Bilancio potrebbe introdurre una novità significativa nel panorama previdenziale italiano: l’utilizzo del TFR come strumento per anticipare l’uscita dal lavoro. https://f.mtr.cool/cndybgknwh #tfr #pensione #lavoro #governo #previdenza #ec - X Vai su X
Trapela in video la nuova Samsung One UI 8.5: alcune novità saranno ispirate a iPhone - 5, il nuovo aggiornamento Samsung, porterà novità grafiche ispirate a iOS e funzioni come il doppio tocco sul retro. Lo riporta tech.everyeye.it
One UI 8.5 potrebbe rivoluzionare il Pannello di Controllo - Il leaker CID ha pubblicato su X tre screenshot del Pannello di Controllo di One UI 8. Come scrive tuttoandroid.net