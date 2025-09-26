One UI 8.5 potrebbe introdurre una funzione già vista sui Google Pixel

Tuttoandroid.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le novità di One UI 8.5 vi potrebbe essere anche una gesture basata su un doppio tocco sulla parte posteriore della scocca L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

one ui 85 potrebbe introdurre una funzione gi224 vista sui google pixel

© Tuttoandroid.net - One UI 8.5 potrebbe introdurre una funzione già vista sui Google Pixel

In questa notizia si parla di: potrebbe - introdurre

ChatGPT potrebbe introdurre la filigrana per le immagini generate, ma non per tutti

Pubill Juventus, quella rivale fa sul serio per introdurre lo spagnolo nella propria rosa! Quel dirigente potrebbe annullare un impegno per chiudere l’affare. Cosa trapela

La serie spin-off di Superman con Jimmy Olsen potrebbe introdurre un importante villain DC

Trapela in video la nuova Samsung One UI 8.5: alcune novità saranno ispirate a iPhone - 5, il nuovo aggiornamento Samsung, porterà novità grafiche ispirate a iOS e funzioni come il doppio tocco sul retro. Lo riporta tech.everyeye.it

one ui 85 potrebbeOne UI 8.5 potrebbe rivoluzionare il Pannello di Controllo - Il leaker CID ha pubblicato su X tre screenshot del Pannello di Controllo di One UI 8. Come scrive tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: One Ui 85 Potrebbe