one punch man stagione 3 colpita dal boicottaggio di disney e hulu

La terza stagione di One-Punch Man rappresenta uno degli eventi più attesi nel panorama dell’anime, attirando l’attenzione di un pubblico vasto e diversificato. Il processo di distribuzione sta creando notevoli difficoltà per gli spettatori, specialmente in Nord America e nelle altre regioni del mondo. Le complessità legate alle licenze e alle piattaforme streaming stanno rendendo difficile seguire le nuove puntate senza incorrere in problemi tecnici o costi elevati. una situazione di streaming confusa per one-punch man in occidente. In Nord America, la nuova stagione sarà disponibile esclusivamente su Hulu e Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

