One Piece lo showrunner anticipa un grande arco narrativo nella seconda stagione Netflix
One Piece tornerà su Netflix con la seconda stagione della serie live-action l’anno prossimo, e una delle menti dietro tutto questo ha lasciato intendere qualcosa sull’enorme arco narrativo che darà il via ai nuovi episodi. Ora con un nuovo titolo, la prossima stagione di One Piece vedrà Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia lasciare l’East Blue visto nella prima stagione per dirigersi verso un mondo molto più ampio, pieno di avventure e pericoli. Ma tutto inizierà con uno degli archi narrativi più importanti della serie. La stagione due di One Piece, intitolata “Into The Grand Line” affronterà per primo l’arco narrativo di Loguetown, che rappresenta l’ultima tappa nell’East Blue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: piece - showrunner
Baywatch, finalmente è ufficiale! In arrivo il reboot della storica serie anni ’90. La serie sarà composta da 12 episodi, con la supervisione dello showrunner Matt Nix. Coinvolti anche Michael Berk, Greg Bonann e Doug Schwartz, gli autori dello show originale. L - facebook.com Vai su Facebook
One Piece 2, lo showrunner anticipa Loguetown: 'Il posto perfetto per ricominciare' - action di One Piece, attesa su Netflix nel 2026, introdurrà Loguetown e nuovi importanti archi narrativi. Secondo serial.everyeye.it
One Piece – Netflix: svelato il primo poster e alcune foto della stagione 2, Loguetown in primo piano - action arriva nel 2026: dalla città di Loguetown alla Grand Line, i Cappello di Paglia affrontano nuove sfide epiche. Da drcommodore.it