one piece lo showrunner anticipa un grande arco narrativo nella seconda stagione netflix

One Piece tornerà su Netflix con la seconda stagione della serie live-action l’anno prossimo, e una delle menti dietro tutto questo ha lasciato intendere qualcosa sull’enorme arco narrativo che darà il via ai nuovi episodi. Ora con un nuovo titolo, la prossima stagione di One Piece vedrà Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia lasciare l’East Blue visto nella prima stagione per dirigersi verso un mondo molto più ampio, pieno di avventure e pericoli. Ma tutto inizierà con uno degli archi narrativi più importanti della serie. La stagione due di One Piece, intitolata “Into The Grand Line” affronterà per primo l’arco narrativo di Loguetown, che rappresenta l’ultima tappa nell’East Blue. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

