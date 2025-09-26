One Match Only – Razor Ramon vs HBK Wrestlemania X
C’è una sera, nel 1994, in cui il mondo del wrestling si ferma a guardare due uomini combattere per qualcosa che sembra molto più di una cintura. WrestleMania X. Madison Square Garden. Le luci bruciano sopra il ring come un sole artificiale. La folla rumoreggia, ma quello che davvero si percepisce non è soltanto l’attesa di uno spettacolo: è la sensazione che stia per andare in scena una confessione, una preghiera, una parte di vita che nessuno dei due protagonisti potrà mai riprendersi indietro. Shawn Michaels e Razor Ramon. HBK e il “Bad Guy”. Due nomi che sembrano maschere, ma dietro ci sono due bambini cresciuti inseguendo il riflesso di un sogno che non smetteva di graffiare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
