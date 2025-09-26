On-Together Anteprima | il gioco chatroom che unisce produttività e divertimento

Non pensavo che un’app potesse rendere studio e lavoro così piacevoli, ma On-Together ci è riuscito. L’idea è semplice: una chatroom sempre aperta, dove puoi lavorare in tranquillità e condividere le pause con gli amici. Non è il solito gestionale noioso: qui hai un’atmosfera accogliente, quasi da “study lounge” virtuale. La cosa che mi ha colpito di più è la combinazione tra produttività e gioco. Mentre lavoro uso il focus timer, il calendario e la to-do list per restare organizzato. Poi, quando arriva il momento della pausa, basta un click per passare a una chiacchierata o a una partita multiplayer con chi è connesso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

