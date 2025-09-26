e Fabio Wolf Giò là in de l’alzaia del Navili Grand, propi apos a la bellezza senza temp de San Cristofen, al numer 190 te troeuvet ona cort che la scond on teater sorprendent. In principi el te par de vess innanz a on capannon de la tradizion artisanal milanesa, ma l’è on post magich. Alta Luce Teatro l’è ona realtaa nassuda in del 2012 come scola de teater, el sò nomm el vegn de ona cima del Rosa a pussé de trimilla meter, pont panoramich ch’el domina la val de Gressoney. Perché? Ma perché Alta Luce el porta innanz on modell de teater che, come in del cammin in la montagna, pass a pass, te fa vedè che la toa fadiga l’è ricompensada de la vista che te g’hee de l’alt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

On teater a San Cristofen